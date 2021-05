Borse europee pesanti, torna lo spettro dell'inflazione. Giù i tecnologici (Di martedì 11 maggio 2021) tornano le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche, causate dai rally delle materie prime. A Milano cali generalizzati. Spread sale in area 115 punti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021)no le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche, causate dai rallye materie prime. A Milano cali generalizzati. Spread sale in area 115 punti

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borsa: Europa resta pesante, non incoraggia fiducia crescita Ulteriore lieve peggioramento per le principali Borse europee, mentre alcuni dati macroeconomici vedono la produzione industriale italiana scendere a sorpresa a marzo, ma con un balzo rispetto ai numeri dello scorso anno, e l'indice Zew della ...

Ftse Mib giù: paure esagerate? Il titolo buy della settimana Brutta giornata per le Borse europe che dopo la chiusura praticamente invariata di ieri, finiscono sotto pressione oggi. Borse europee sotto scatto: il Ftse Mib si difende meglio degli altri I listini del Vecchio Continente sono infatti colpiti da forti vendite, con il Ftse100 in arretramento dl 2,26%, seguito dal Dax e ...

Borse europee pesanti, il tonfo del Nasdaq schiaccia i tecnologici Il Sole 24 ORE Le valute crollano mentre le azioni cancellano i guadagni Analisi Forex di Kathy Lien riguardo: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. Leggi le Analisi Forex di Kathy Lien su Investing.com.

Crollo dei mercati: ecco cosa devi sapere La seduta disastrosa della borsa di Tokyo e il crollo del Nasdaq scatenano molta incertezza anche a Piazza Affari. Ecco cosa sapere per investire con tranquillità.

