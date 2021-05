Bob Marley | l’11 maggio 1981 muore il re del reggae

Advertising

Agenzia_Ansa : Bob Marley morì la mattina dell' 11 maggio 1981. Aveva solo 36 anni. Anche a 40 anni di distanza dalla sua morte co… - Corriere : Bob Marley moriva quaranta anni fa: ecco perché, oggi come oggi, è più attuale che mai - RaiNews : Robert Nesta Marley, universalmente conosciuto come Bob, muore di cancro l'11 maggio 1981, al mattino, al Cedar of… - silviaguerrini : RT @Corriere: Bob Marley moriva quaranta anni fa: ecco perché, oggi come oggi, è più attuale che mai - castrofor : RT @Corriere: Bob Marley moriva quaranta anni fa: ecco perché, oggi come oggi, è più attuale che mai -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Marley

"Don't worry about a thing /Because every little thing is gonna be alright": chissà in quanti angoli del Pianeta sarà risuonato, in questo anno funesto, l'adagio di. Ma, se è difficile pensare che ne usciremo migliori, di sicuro è impressionante riscontrare come , in questo caso e in cento altri, le parole di" ieri come oggi, siano sempre perfette&...GROSSETO " L'11 maggio 1981 muoreall'età di 36 anni. Una morte annunciata: nell'estate del '77 gli era stato diagnosticato un melanoma maligno.Il 12 maggio 1981 un tumore portava via troppo presto il poeta del reggae. Che continua a essere un riferimento insuperabile per qualsiasi movimento di protesta ...L'11 maggio 1981 al Cedars Of Lebanon Hospital chiude per sempre gli occhi Bob Marley o, meglio, Berhane Selassiè, come si è ribattezzato sei mesi prima ...