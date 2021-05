Antidoping, niente squalifica per Gasperini per un cavillo legale (Di martedì 11 maggio 2021) Nessuna squalifica in arrivo per Gian Piero Gasperini. Come riporta il Corriere della Sera, un cavillo burocratico ha impedito la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping, salvando così il finale di stagione del tecnico atalantino. Il motivo è che l’iter del procedimento dovrà essere ripetuto, e per l’allenatore la sanzione potrebbe arrivare soltanto nei prossimi mesi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Nessunain arrivo per Gian Piero. Come riporta il Corriere della Sera, unburocratico ha impedito la sentenza del Tribunale Nazionale, salvando così il finale di stagione del tecnico atalantino. Il motivo è che l’iter del procedimento dovrà essere ripetuto, e per l’allenatore la sanzione potrebbe arrivare soltanto nei prossimi mesi, L'articolo

