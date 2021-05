Amici, Sangiovanni e il suo primo ep: non ringrazia Giulia ma “Francesca” (Di martedì 11 maggio 2021) Sangiovanni DI Amici PUBBLICA IL SUO primo DISCO Sangiovanni è uno dei concorrenti di questa attuale e ventesima edizione di Amici. A breve uscirà il suo primo disco che si chiamerà appunto “Sangiovanni”. Nonostante stia insieme alla ballerina Giulia Stabile, appare un altro nome femminile tra i ringraziamenti. IL PERCORSO DI “SANGIO” È stato Rudy Zerbi a notare e a scegliere l’artista musicale Sangiovanni durante i casting per Amici 20. Il suo percorso è sempre stato coerente, nonostante qualche rimprovero del suo coach. Fin dall’inizio è stato uno degli allievi più amati dal pubblico e non solo. Nonostante sia il concorrente più giovane di questa edizione – ha difatti compiuto la maggiore età ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021)DIPUBBLICA IL SUODISCOè uno dei concorrenti di questa attuale e ventesima edizione di. A breve uscirà il suodisco che si chiamerà appunto “”. Nonostante stia insieme alla ballerinaStabile, appare un altro nome femminile tra imenti. IL PERCORSO DI “SANGIO” È stato Rudy Zerbi a notare e a scegliere l’artista musicaledurante i casting per20. Il suo percorso è sempre stato coerente, nonostante qualche rimprovero del suo coach. Fin dall’inizio è stato uno degli allievi più amati dal pubblico e non solo. Nonostante sia il concorrente più giovane di questa edizione – ha difatti compiuto la maggiore età ...

Advertising

mariann60059306 : RT @vitaspericolat4: Conversazione tra falso e sangiovanni: -“allora sangio per i giorni successivi ad Amici ho pensato a firmacopie in gir… - chevuoiches1a : RT @jjbowerslaugh: non sangiovanni che esulta quando si parla di potersi riposare dopo amici - bollicine_20 : RT @yvvnkel: pensando intensamente alla ragazza che aveva detto che se sangiovanni avesse raggiunto il milione prima della finale di amici,… - chevuoiches1a : RT @yvvnkel: pensando intensamente alla ragazza che aveva detto che se sangiovanni avesse raggiunto il milione prima della finale di amici,… - olimpia_gg : RT @vitaspericolat4: Conversazione tra falso e sangiovanni: -“allora sangio per i giorni successivi ad Amici ho pensato a firmacopie in gir… -