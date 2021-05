Alireza Fazeli-Monfared, il ventenne iraniano decapitato dal fratello perché omosessuale (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiamava Alireza Fazeli-Monfared, era iraniano, e aveva 20 anni. È stato decapitato dal suo stesso sangue, perché omosessuale. È stato ucciso dal fratello e dai cugini, che si son sentiti disonorati. perché Alireza era stato esonerato dal servizio militare in Iran a causa di “depravazioni sessuali”, e loro lo erano venuti a sapere. A raccontare la sua storia sono stati IranWire e la Bbc Persia: la famiglia del ventenne avrebbe scoperto per caso che il figlio fosse omosessuale, perché avrebbe trovato il foglio con cui Alireza era stato esonerato dal servizio. Non si sa se lui si sia accorto che la famiglia ormai sapeva, quello che si sa – lo dice la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiamava, era, e aveva 20 anni. È statodal suo stesso sangue,. È stato ucciso dale dai cugini, che si son sentiti disonorati.era stato esonerato dal servizio militare in Iran a causa di “depravazioni sessuali”, e loro lo erano venuti a sapere. A raccontare la sua storia sono stati IranWire e la Bbc Persia: la famiglia delavrebbe scoperto per caso che il figlio fosseavrebbe trovato il foglio con cuiera stato esonerato dal servizio. Non si sa se lui si sia accorto che la famiglia ormai sapeva, quello che si sa – lo dice la ...

