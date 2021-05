Addio a Paolo De Cristofaro | veterano della Formula 3

Advertising

Paolo_Bargiggia : Il sapore amaro di uno scudetto conquistato con grande merito nonostante una società da censura... @Inter ?????? - RitaC70 : Covid 19 L’Aquila, addio al geometra Paolo Micalone - L'Aquila: Paolo Micalone ha perso la sua battaglia con il vir… - verogossipnews : Marialaura Devitis e Paolo Brosio si sono detti addio. A darne l'annuncio la ragazza stessa che fa capire che i due… - Paolo_Foschi : RT @corriereroma: Coprifuoco alle 23 e addio all’Rt: il Cts verso un nuovo indice (che non farebbe scattare con facilità l’arancione) https… - LuciaMosca1 : (L'Aquila, addio al geometra ed ex assessore di Castelvecchio Calvisio, Paolo Micalone) Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Paolo

La Gazzetta dello Sport

Una tragica notizia ha raggiunto nel pomeriggio di oggi il mondo del motorsport italiano. A seguito di un grave incidente motociclistico, è tragicamente scomparso all'età di cinquanta anniDe Cristofaro, veterano di lungo corso della Formula 3 degli "anni d'oro" di inizio anni Novanta.Topolino e Topolina, così come si erano soprannominati, si sono detti. Nel post pubblicato da Marialaura si legge: 'Io ein questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e ...L'ex pilota si è spento all'età di 50 anni in seguito ad un incidente motociclistico. Militò per diversi anni in Formula 3 ...TORINO. – Buffon e la Juventus, questa volta è vero addio. Di sicuro lo è nei panni del calciatore, dopo 19 stagioni divise in due tempi, il primo lungo 17 anni arrivandoci giovanissimo dal Parma – de ...