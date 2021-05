A Bergamo vaccinato oltre un terzo della popolazione: i dati Comune per Comune (Di martedì 11 maggio 2021) In provincia di Bergamo oltre un terzo della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre più di uno su dieci risulta già coperto con entrambe. Prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale, che in Lombardia a lunedì 10 maggio registra 4.239.573 somministrazioni, suddivise in 3.098.455 prime dosi e 1.141.118 seconde: rispetto alle dosi a propria disposizione, negli hub vaccinali lombardi ne sono già state inoculate il 92,9%. Il siero più utilizzato è quello di Pfizer/BioNtech, utilizzato nel 66,56% dei casi, seguito da AstraZeneca (24,76%), Moderna (7,75%) e Janssen (0.93%). Guardando alla sola Bergamasca sono 462.554 le vaccinazioni effettuate: 344.777 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, 117.777 i cittadini coperti totalmente anche con la seconda. Su ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) In provincia diunvaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre più di uno su dieci risulta già coperto con entrambe. Prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale, che in Lombardia a lunedì 10 maggio registra 4.239.573 somministrazioni, suddivise in 3.098.455 prime dosi e 1.141.118 seconde: rispetto alle dosi a propria disposizione, negli hub vaccinali lombardi ne sono già state inoculate il 92,9%. Il siero più utilizzato è quello di Pfizer/BioNtech, utilizzato nel 66,56% dei casi, seguito da AstraZeneca (24,76%), Moderna (7,75%) e Janssen (0.93%). Guardando alla sola Bergamasca sono 462.554 le vaccinazioni effettuate: 344.777 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, 117.777 i cittadini coperti totalmente anche con la seconda. Su ...

