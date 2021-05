Valsoia | ricavi in crescita a 20 | 6 milioni di euro in primo trimestre 2021

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha registratodi vendita indel 15,2% a 20,58dinel. A contribuire all’aumento, sottolinea la società, sono stati il miglioramento delle coperture distributive, ladel numero delle famiglie trattanti sostenute da continuativi e importanti investimenti in consumer marketing e ADV. La Posizione Finanziaria Netta, al 31 marzo, risulta positiva per 19,6di, in diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (25,1al 31 marzo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valsoia ricavi

Trend-online.com

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione diS.p. A. (MTA: VLS) che ha approvato l'Informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021. TOTALEDI VENDITA PARI A 20,6 MILIONI IN CRESCITA DEL 15,2 % RISPETTO AL 1 TRIM. 2020 PROSEGUE ..., società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha registratodi vendita in crescita del 15,2% a 20,58 milioni di ...Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha registrato ricavi ...Roma, 4 mag. (askanews) – Vallè Italia ha sottoscritto un accordo con Valsoia per la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti in Italia. A partire dal primo gennaio 2022 sarà il gruppo bolognese a oc ...