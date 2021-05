Uomini e Donne: la scelta di Samantha Curcio (Di lunedì 10 maggio 2021) Samantha Curcio ha fatto la sua scelta: nella puntata del 10 maggio la tronista di Uomini e Donne ha indicato qual è corteggiatore con cui ha deciso di lasciare il dating show. A Uomini è Donne è il momento della scelta: la tronista Samantha Curcio ha scelto e il fortunato è Alessio Cennico: è lui il corteggiatore con cui la la ragazza ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Oggi, lunedì 10 maggio, è terminato il percorso di Samantha Curcio all'interno di Uomini è Donne, la tronista di Sapri aveva ristretto a due il numero di corteggiatori sul parterre: Bohdan Beyba e Alessio Cennico, ed è stata proprio su quest'ultimo che è caduta la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021)ha fatto la sua: nella puntata del 10 maggio la tronista diha indicato qual è corteggiatore con cui ha deciso di lasciare il dating show. Aè il momento della: la tronistaha scelto e il fortunato è Alessio Cennico: è lui il corteggiatore con cui la la ragazza ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Oggi, lunedì 10 maggio, è terminato il percorso diall'interno di, la tronista di Sapri aveva ristretto a due il numero di corteggiatori sul parterre: Bohdan Beyba e Alessio Cennico, ed è stata proprio su quest'ultimo che è caduta la ...

