Uomini e donne anticipazioni | Riccardo smaschera Roberta “rissa” in studio

Le anticipazioni di Uomini e donne svelano clamorose novità su Riccardo, Roberta, Ida e Armando Incarnato: sfiorata la rissa Domenica, 9 maggio si è registrata una nuovissima e succulenta puntata di Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è giunto quasi a conclusione e grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa è successo. La registrazione non è stata di certo noiosa e monotona, anzi Riccardo Guarnieri è tornato single ma prima di concludere le sue spiegazioni ha scatenato un caos, smascherando Ida Platano, l'ormai ex Roberta Di Padua e sfiorando una rissa con Armando. Riccardo Guarnieri vuota il sacco su Roberta ...

