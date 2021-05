Uomini e Donne | anticipazioni lunedì 10 maggio 2021

Leggi su zon

(Di lunedì 10 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canale10si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Nella puntata di oggi vedremo finalmente la scelta di Samantha. La tronista ha deciso di chiudere il suo percorso dopo aver frequentato per diversi mesi Alessio e Bohdan. Il primo ad entrare in studio è Alessio e gli opinionisti pensando allora che la tronista abbia scelto l’altro corteggiatore, dato che il primo ad entrare è sempre la non ...