Trieste-Fortitudo Bologna: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Allianz Trieste sfida la Fortitudo Bologna nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I giuliani hanno staccato il pass per i playoff in una stagione iniziata a rilento per colpa di un focolaio nel gruppo squadra che ha tenuto tutti ai box per diverse settimane. Si chiude invece una stagione deludente per la Fortitudo che nonostante gli investimenti non è mai stata realmente in corsa playoff. Lunedì 10 maggio alle ore 20.45 inizierà la contesa che sarà trasmessa in esclusiva streaming su Eurosport Player e Discovery +. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Allianzsfida lanell’ultima giornata del campionato diA1. I giuliani hanno staccato il pass per i playoff in una stagione iniziata a rilento per colpa di un focolaio nel gruppo squadra che ha tenuto tutti ai box per diverse settimane. Si chiude invece una stagione deludente per lache nonostante gli investimenti non è mai stata realmente in corsa playoff. Lunedì 10 maggio alle ore 20.45 inizierà la contesa che sarà trasmessa in esclusivasu Eurosport Player e Discovery +. SportFace.

Advertising

DavideFuma : Ultima di regular season in #LBASerieA: questa sera alle 20.45 vi aspetto su - BasketCity_net : - il_piccolo : Alle 20.45 a Valmaura contro la Fortitudo l’ultima partita della stagione regolare. Da giovedì in otto per lo scude… - DLabanti : #Fortitudo Stasera Totè non giocherà perché va in prestito a Bilbao, come scritto stamattina da Schiavina sul… - BasketStatsEu : En Italie, se termine la saison régulière A 20h45, 7 matchs au programme: Milano-Cremona Brindisi-Varese Virtus Bo… -