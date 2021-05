Tragico lutto nel napoletano | Antonio è morto a soli 6 anni

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl comune di Giugliano e Napoli tutta si stringono attorno alla famiglia del piccolo. Purtroppo il piccolo soffriva di una patologia non precisata che non è riuscito a sconfiggere. Ilepilogo ha lasciato tutti senza parole e con un senso di grande dolore e vuoto. I funerali si sono celebrati ieri nella Parrocchia San Luca Evangelista in Varcaturo. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia, al papà Luigi, alla mamma Delia e ai fratelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

