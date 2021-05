Sparisce nel nulla un altro medico che si occupò di Navalny (Di lunedì 10 maggio 2021) Un nuovo nome si aggiunge all’elenco di scomparsi legati al caso di Alexei Navalny. Questa volta si sono perse le tracce di Alexander Murakhovsky, il direttore dell’Unità di Emergenze Uno dell’ospedale di Omsk, in Siberia, dove l’oppositore russo è stato ricoverato subito dopo l’avvelenamento il 20 agosto del 2020. La notizia è stata confermata da un portavoce della polizia e dalla direzione generale del Ministero dell’Interno della provincia Omsk all’agenzia Tass. “L’8 maggio del 2021 la polizia ha ricevuto un report in cui si sostiene che il 7 maggio Murajovski lasciò su un quad un campo di caccia per andare in un bosco – si legge sul sito Sputnik -, e fino ad ora non si sa dove si trova”. Murakhovsky è un medico di 50 anni, che è stato nominato ministro per la Sanità della Siberia. Venerdì 7 maggio era ad una battuta di caccia, e da quel momento non ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Un nuovo nome si aggiunge all’elenco di scomparsi legati al caso di Alexei. Questa volta si sono perse le tracce di Alexander Murakhovsky, il direttore dell’Unità di Emergenze Uno dell’ospedale di Omsk, in Siberia, dove l’oppositore russo è stato ricoverato subito dopo l’avvelenamento il 20 agosto del 2020. La notizia è stata confermata da un portavoce della polizia e dalla direzione generale del Ministero dell’Interno della provincia Omsk all’agenzia Tass. “L’8 maggio del 2021 la polizia ha ricevuto un report in cui si sostiene che il 7 maggio Murajovski lasciò su un quad un campo di caccia per andare in un bosco – si legge sul sito Sputnik -, e fino ad ora non si sa dove si trova”. Murakhovsky è undi 50 anni, che è stato nominato ministro per la Sanità della Siberia. Venerdì 7 maggio era ad una battuta di caccia, e da quel momento non ...

