Sei dosi di vaccino iniettate per errore ad una ragazza di 23 anni | aperta indagine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Seidiad unadi 23a Massa Carrara. L’Asl ha aperto un’. MASSA CARRARA – Seidiad unadi 23a Massa Carrara. La particolare vicenda è accaduta all’ospedale di Noa nella giornata di domenica 9 maggio. La giovane si è presentata al nosocomio per ricevere la prima dose essendo iscritta alla facoltà di psicologia clinica. Per, però, le sono state somministrate seial posto di una. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma l’Asl ha deciso di aprire un’per accertare quanto successo e risalire ad eventuali responsabilità. L’episodio L’episodio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sei dosi

In totalein una sola inoculazione. E' successo domenica mattina nel Nuovo ospedale apuano (Noa) di Massa. Secondo quanto riferisce la Nazione, adesso la 23enne è ricoverata sotto ...Le somministrano per erroredi vaccino contro il Covid , 23enne ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa (Massa Carrara). La giovane, riferisce stamani la Asl dopo che la vicenda è stata raccontata dalla Nazione,...«Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settiman ...La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 4,3%. Stabili le terapie intensive e 22 ricoverati in più negli altri reparti Covid ...