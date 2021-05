Salerno | bimbi in spiaggia | la scuola si fa a…mare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hanno lasciato banchi sedie ed aule per spostarsi sullaquesta mattina gli alunni delladell’infanzia Matteo MARI che con il supporto degli studenti più grandi dell’Istituto superiore Alfano primo dihanno dato il via al progetto “fuori le mura”, una pratica educativa e didattica che assume maggior valore in questo periodo, post chiusura scuole a causa della pandemia per riavvicinare i ragazzi alla natura attraverso uno sviluppo delle percezioni legate ai cinque sensi. ”Ci tengo a precisare che non si tratta di una gita – ha spiegato la dirigente scolastica dellaMari Flavia Petti accompagnando i bambini e gli insegnanti sulladi Torrione nei pressi dell’ex ostello della gioventù – ...