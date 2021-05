Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil presto genitori

(Di lunedì 10 maggio 2021)sarannoa novembre. Lo hanno annunciato insieme su Instagram pubblicando un post sui rispettivi profili con l'immagine dell'ecografia in mostra. Per loro ...

Gabrielle Caunesil e, ex fidanzato di Chiara Ferragni , aspettano il loro primo figlio. La coppia ha dato il lieto annuncio sui social in occasione della festa della mamma. La modella francese è al ...e Gabrielle Caunesil saranno genitori a novembre. Lo hanno annunciato insieme su Instagram pubblicando un post sui rispettivi profili con l'immagine dell'ecografia in mostra. Per loro ...Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli si sono ormai lasciati da diversi anni, ma cosa è successo? Leggi le dichiarazioni di lui in merito!Dopo aver quasi perso la speranza di diventare mamma, Gabrielle Caunesil ha scoperto di essere in dolce attesa: il post su Instagram ...