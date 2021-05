Resident Evil Village | Capcom sbarca alla grande su next-gen - analisi tecnica

(Di lunedì 10 maggio 2021)è finalmente disponibile e, se è vero che le demo delle scorse settimane ci hanno permesso di dare una prima occhiata alle sue prestazioni, ora che abbiamo giocato il titolo nella sua interezza possiamo finalmente trarre le conclusioni. Come il predecessore7, anche questo capitolo punta sulla visuale in prima persona, ma con qualche miglioria degna di nota. Diciamolo subito: il RE Engine si comporta particolarmente bene al suo debutto su console di nuova generazione grazie a qualità dell'immagine, ray tracing, prestazioni e una maggiore complessità e ampiezza degli ambienti. È questo l'aspetto che colpisce particolarmente: ogni scena è un matrimonio perfetto di arte e tecnologia. È vero, il RE Engine muove il tutto, ma sono gli artisti dia ...

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Secondo i dati di GfK Entertainment, Village è arrivato al primo posto nella classifica di vendita settimanale in UK. Il gioco horror è il secondo più grande lancio fisico dell'anno dietro Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Resident Evil Village è finalmente disponibile e, se è vero che le demo delle scorse settimane ci hanno permesso di dare una prima occhiata alle sue prestazioni, ora che abbiamo giocato il titolo nell'interezza possiamo finalmente trarre le conclusioni. Il nuovo gioco della saga principale di Resident Evil è stato acclamato sia dai fan che dalla critica. Resident Evil: Village è un gioco che è stato approvato assolutamente in ogni aspetto.