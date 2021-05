Renzi contro Conte: «Con Draghi svolta evidente. L’ex premier mi accusa? Malato di complottismo, sono orgoglioso di quanto fatto» (Di lunedì 10 maggio 2021) «Un interesse economico per sostituire Draghi con Conte effettivamente c’era: quello dei nostri figli». Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, risponde così alle parole delL’ex premier Giuseppe Conte che accusava Renzi di aver scatenato una crisi di governo per interessi politici ed economici. In un’intervista al Correre della Sera, Renzi rivendica la scelta fatta a gennaio: «Il debito pubblico oggi è in mani più sicure. E io sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto da soli, controcorrente». Il senatore smentisce inoltre che ci sia stata qualsiasi operazione segreta: «Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) «Un interesse economico per sostituireconeffettivamente c’era: quello dei nostri figli». Il leader di Italia Viva, Matteo, risponde così alle parole delGiuseppechevadi aver scatenato una crisi di governo per interessi politici ed economici. In un’intervista al Correre della Sera,rivendica la scelta fatta a gennaio: «Il debito pubblico oggi è in mani più sicure. E iodi ciò che abbiamoda soli,corrente». Il senatore smentisce inoltre che ci sia stata qualsiasi operazione segreta: «Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo chefosse meglio di ...

