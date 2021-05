Pizzo ad imprenditore per conto di Casalesi e ‘ndrangheta | due arresti

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si sono presentati ad undel Casertano, operante nel settore trasporto e raccolta dei rifiuti, come referenti del clan deie dell’ndrangheta, e hanno chiesto la tangente minacciandolo con armi da fuoco. È l’accusa a contestata al 50enne Luigi Del Villano di Casapesenna e Giovanni Sicilia, 59 anni, di Petilia Policastro (Crotone), arrestati dai carabinieri di Sessa Aurunca su ordine del Gip del tribunale di Napoli per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli inquirenti hanno accertato che i due uomini, tra settembre e dicembre 2020, si sarebbero presentati dall’, residente a Cellole (Caserta), dichiarando di rappresentare gli interessi del clan facente capo a ...

carlaruocco1 : Complimenti all'imprenditore #Condorelli che si è rifiutato di pagare il pizzo a #CosaNostra dopo minacce ed intimi… - Agenzia_Ansa : La mafia chiede il pizzo all'imprenditore Condorelli, lui denuncia. Sgominati i clan etnei. Il Pd stamani ha most… - Tg1Rai : Il coraggio del re dei torroncini. In #Sicilia l'imprenditore #Condorelli si rifiuta di pagare il pizzo. Dopo minac…

Che tu sia Rosario Livatino che non vuole piegarsi, da magistrato onesto e integerrimo, alla mafia, unche cerca di riprendersi da una stagione difficile e si oppone al, ricordare ...Berlusconi pagava la mafia mentre un altrodenunciava ilusando, più o meno, le stesse parole di Condorelli. Quell'si chiamava Libero Grassi e per essere andato dai ...NAPOLI Presentandosi, rispettivamente, per affiliati alla fazione “Zagaria” del clan dei Casalesi e alla ‘ndrangheta, Giovanni Sicilia e Luigi Del Villano, 59 e 50 anni, hanno chiesto il pizzo a un im ...Estorsioni e usura sono le più forti forme di pressione esercitate sulle attività imprenditoriali da parte della criminalità organizzata ...