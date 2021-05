“Piegati di più sulle gambe”, la ‘lezione’ di tennis di Fiorello a Novak Djokovic – Video (Di lunedì 10 maggio 2021) “Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. È sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo”. Sono le parole di Novak Djokovic che accompagnano un Video, pubblicato su Instagram, in cui il campione di tennis serbo prende lezioni da Fiorello agli Internazionali di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. È sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo”. Sono le parole diche accompagnano un, pubblicato su Instagram, in cui il campione diserbo prende lezioni daagli Internazionali di Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

corriereroma : «Nole, piegati di più». Fiorello e la lezione di tennis (da ridere) a Djokovic - _an0therw0rld : Per i libri più grossi è normale piegarli in un certo modo altrimenti non riesci a leggerli, also a me si piegano s… - ierogamos : @GandolfoDomini1 @nona_onda Spero non si attui. Metterebbe in pericolo molti adolescenti, già piegati da più di un anno di lockdown - pedelinilore86 : Fiero e orgoglioso che il mio Presidente e la mia società non si sono piegati al ricatto della UEFA e di quel Cefer… - AleLMGO : Sono contro la Superlega (almeno per come è stata strutturata e presentata), ma mi fanno ancora più pena i nove clu… -

Ultime Notizie dalla rete : Piegati più Roma, Fiorello e la lezione di tennis a Djokovic: 'Piegati, colpisci e chiudi il punto "Nole, piegati di più. Apri, colpisci da sotto e chiudi", dice lo showman a Djokovic. Che poi chiude il punto con una smorzata vincente. "Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E' ...

Roma, Fiorello e la lezione di tennis a Djokovic: 'Piegati, colpisci e chiudi il punto' 'Nole, piegati di più. Apri, colpisci da sotto e chiudi', dice lo showman a Djokovic. Che poi chiude il punto con una smorzata vincente. 'Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E' ...

Rivolutzione, servizio per aiutare piccole attività in crisi e con poche risorse a rialzarsi latinaoggi.eu "Nole,di. Apri, colpisci da sotto e chiudi", dice lo showman a Djokovic. Che poi chiude il punto con una smorzata vincente. "Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E' ...'Nole,di. Apri, colpisci da sotto e chiudi', dice lo showman a Djokovic. Che poi chiude il punto con una smorzata vincente. 'Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E' ...