Picchia la fidanzata e la lega a sé con una fune | arrestato 29enne

Aveva sequestrato la fidanzata a Milano per tre giorni interi, lo scorso 3 maggio, legandola a sé con una fune per non farla scappare, e poi era fuggito lasciandola in casa.

A quel punto la fidanzata, chiamata una sua amica, ha allertato le forze dell'ordine che l'hanno trovata in strada, con il volto tumefatto, in compagnia dell'amica che era al corrente di passati maltrattamenti. «I suoi erano solo ordini e se non li eseguivo, mi picchiava». La storia di Meriam, 26 anni, picchiata, perseguitata, ricattata e abusata per due anni. A un uomo di nazionalità marocchina è stata inflitta una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione. La vittima, dopo la denuncia: «Non volevo più stare con uno che parla dalla mattina alla sera di Dio e non lo rispetta».