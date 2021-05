Perché le regioni vogliono abbandonare l'indice Rt e come funziona il sistema a colori (Di lunedì 10 maggio 2021) I governatori vogliono rivedere il parametro che descrive il tasso di contagiosità del coronavirus e chiedono al governo di modificare i criteri di valutazione per il passaggio di un territorio in una ... Leggi su today (Di lunedì 10 maggio 2021) I governatoririvedere il parametro che descrive il tasso di contagiosità del coronavirus e chiedono al governo di modificare i criteri di valutazione per il passaggio di un territorio in una ...

Advertising

borghi_claudio : Ops, ci siamo accorti che l'Rt non è affidabile. Le Regioni e il paradosso dell'Rt: 'Ecco perché l'indice di conta… - borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti stiamo chiedendo l'abolizione delle regioni a colori perchè no… - lageloni : @FaralliGabriele Perché è così solo in alcune regioni, a differenza di quanto aveva annunciato il generale. - popoloZeta : RT @SennaGianMarco: Come mai tiziana pannella @tagadala7 @la7 non si spreca più in approfondite analisi dell’andamento della campagna vacc… - matteo_meroni00 : RT @SennaGianMarco: Come mai tiziana pannella @tagadala7 @la7 non si spreca più in approfondite analisi dell’andamento della campagna vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché regioni Covid, l'ordine dei medici di Milano: 'Green pass? Inutile e da pagare' In attesa che si definiscano i dettagli per il rilascio del certificato che dovrebbe consentire agli italiani dalla seconda meta' di maggio di spostarsi anche nelle regioni arancioni e rosse (al ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 10 MAGGIO/ Ministero Salute: 198 morti, 5080 nuovi casi Decreto Covid, verso vertice Governo - Regioni/ Modifiche restrizioni: Rt e coprifuoco A livello ... Perché così, fissato alle 22 e con i ristoranti aperti, non fai altro che concentrare in un periodo ...

Non c’è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure La Repubblica In attesa che si definiscano i dettagli per il rilascio del certificato che dovrebbe consentire agli italiani dalla seconda meta' di maggio di spostarsi anche nellearancioni e rosse (al ...Decreto Covid, verso vertice Governo -/ Modifiche restrizioni: Rt e coprifuoco A livello ...così, fissato alle 22 e con i ristoranti aperti, non fai altro che concentrare in un periodo ...