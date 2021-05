Perché gli assistenti di volo ti salutano sull’aereo? Non è solo per darti il benvenuto

Leggi su funweek

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quando si sale su un aereo siamo sempre accolti dal personale di bordo che da ile una volta raggiunto il nostro posto, glidicontinuano ad andare in su e in giù sempre sorridendo ma sempre molto guardinghi. LEGGI ANCHE: — Malta, bonus fino a 200 euro per i turisti: come ottenere l’incentivo Se state pensando che il loro salutarci sia semplicemente una forma di cortesia ed educazione, state sbagliando. Lo rivela Kat Kamalani, assistente diche su Tik Tok ha pubblicato un video in cui svela un piccolo mistero. Dare ilnon èeducazione ma anche un’occasione per cercare quelli che loro chiamano ABP = Able Body Person. Guardando i passeggeri dalla testa ai piedi, sono in grado di leggere segni rivelatori per capire se quella persona può ...