**Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto** (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – E’ atteso intorno alle 10 l’arrivo della Gnv Allegra a Lampedusa, dove all’alba è approdata anche la Splendid. La Prefettura di Agrigento lavora senza sosta al piano di trasferimenti per svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso dopo la raffica di sbarchi che da ieri all’alba si susseguono senza soluzione di continuità sulla più grande delle Pelagie. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, per tutta la notte sono andati avanti i soccorsi che hanno visto impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia costiera.Intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall’isola, poco dopo un secondo arrivo con 87 uomini e a seguire un altro con 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini. Intorno all’una un nuovo intervento. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) – E’ atteso intorno alle 10 l’arrivo della Gnv Allegra a, dove all’alba è approdata anche la Splendid. La Prefettura di Agrigento lavora senza sosta al piano diper svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso dopo la raffica di sbarchi che da ieri all’alba si susseguono senza soluzione di continuità sulla più grande delle Pelagie. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, per tutta la notte sono andati avanti i soccorsi che hanno visto impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia costiera.Intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall’isola, poco dopo un secondo arrivo con 87 uomini e a seguire un altro con 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini. Intorno all’una un nuovo intervento. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno ...

Advertising

PietroLodi4 : Si renderanno conto i Lampedusani di chi hanno votato?? Gli immigrati invadono Lampedusa? Il sindaco se la prende… - Italia_Notizie : Migranti, nella notte altre 635 persone sono sbarcate a Lampedusa. Al via trasferimenti per svuotare l’hotspot - ritac22 : RT @francescatotolo: Coprifuoco, passaporto vaccinale, ragazzini portati via dalle scuole con Tso, suicidi, aiuti economici che non arrivan… - adrianobusolin : RT @francescatotolo: Coprifuoco, passaporto vaccinale, ragazzini portati via dalle scuole con Tso, suicidi, aiuti economici che non arrivan… - giu_alessi : RT @neXtquotidiano: Come #Draghi e #Lamorgese lasciano Salvini fuori dalla cabina di regia sui #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti via Migranti, nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa Al collasso l'hotspot dell'isola, dove a fronte di 250 posti sono oltre 2.100 le presenze. Al via i trasferimenti Nuovi sbarchi di migranti nella notte a Lampedusa. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall'isola, ...

**Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto** Intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall'isola, poco dopo un secondo arrivo con 87 uomini e a seguire un altro con 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 ...

Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto La Sicilia Ventimiglia, migrante pestato in strada da tre giovani con tubi e bastoni: il video choc sui social Ventimiglia, pestaggio choc ieri pomeriggio nel pieno centro: un migrante tra i 30 e i 40 anni è stato aggredito ... Poi i tre vengono portati via da altri uomini.

Ventimiglia, migrante pestato in strada da tre giovani: il video choc sui social Ventimiglia, pestaggio choc ieri pomeriggio nel pieno centro: un migrante tra i 30 e i 40 anni è stato aggredito a colpi di spranga da tre ...

Al collasso l'hotspot dell'isola, dove a fronte di 250 posti sono oltre 2.100 le presenze. Ali trasferimenti Nuovi sbarchi dinella notte a Lampedusa. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall'isola, ...Intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall'isola, poco dopo un secondo arrivo con 87 uomini e a seguire un altro con 101, fra cui 10 donne e 3 ...Ventimiglia, pestaggio choc ieri pomeriggio nel pieno centro: un migrante tra i 30 e i 40 anni è stato aggredito ... Poi i tre vengono portati via da altri uomini.Ventimiglia, pestaggio choc ieri pomeriggio nel pieno centro: un migrante tra i 30 e i 40 anni è stato aggredito a colpi di spranga da tre ...