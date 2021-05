Mesi cruciali, non possiamo permetterci un'Europa disordinata (Di lunedì 10 maggio 2021) Per uscire dalla pandemia l’Europa deve rafforzare anche la propria identità, come espressione di valori, ma anche come democrazia funzionante per i propri cittadini e rilevante nel contesto internazionale. In questi giorni varie iniziative vanno in quella direzione. C’è stato il vertice sociale di Porto promosso dalla Presidenza portoghese del Consiglio europeo, che ha riaffermato i valori del lavoro e della occupazione nella Ue. Adesso si aprono due altre importanti iniziative. Nella Giornata celebrativa dell’Europa ha preso avvio ufficiale la “Conferenza sul futuro dell’Europa” (rinviata nel 2020 a causa pandemia), che durerà fino al 2022 anche con ampie consultazioni con i cittadini per rendere la Ue una democrazia più partecipata e resiliente. Il 21 maggio a Roma ci sarà il “Global Health Summit”, co-organizzato dallo Stato ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Per uscire dalla pandemia l’deve rafforzare anche la propria identità, come espressione di valori, ma anche come democrazia funzionante per i propri cittadini e rilevante nel contesto internazionale. In questi giorni varie iniziative vanno in quella direzione. C’è stato il vertice sociale di Porto promosso dalla Presidenza portoghese del Consiglio europeo, che ha riaffermato i valori del lavoro e della occupazione nella Ue. Adesso si aprono due altre importanti iniziative. Nella Giornata celebrativa dell’ha preso avvio ufficiale la “Conferenza sul futuro dell’” (rinviata nel 2020 a causa pandemia), che durerà fino al 2022 anche con ampie consultazioni con i cittadini per rendere la Ue una democrazia più partecipata e resiliente. Il 21 maggio a Roma ci sarà il “Global Health Summit”, co-organizzato dallo Stato ...

Advertising

HuffPostItalia : Mesi cruciali, non possiamo permetterci un'Europa disordinata - cultore65 : @sscnapoli Scusate se è poco, che peccato non aver avuto tutta la rosa al completo per quei due mesi cruciali! - davydunz : RT @futuroprossimo: La #tecnologia stravolgerà anche la #didattica. Un processo, già iniziato da un po', che sta vivendo in questi mesi la… - futuroprossimo : La #tecnologia stravolgerà anche la #didattica. Un processo, già iniziato da un po', che sta vivendo in questi mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mesi cruciali La traccia di Aldo Moro nell'esperienza bresciana - di Michele Busi A 43 anni dalla sua morte, riscoprire la figura di Aldo Moro anche solo ripercorrendo le reazioni che attraversarono tutto il Paese nelle settimane cruciali del suo rapimento e nei mesi successivi ...

A tal fine la settimana prossima e quella seguente saranno cruciali per iniziare a capire cosa ci ... alla vigilia dei mesi estivi in cui". Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.916 tamponi molecolari ...

Mesi cruciali, non possiamo permetterci un'Europa disordinata L'HuffPost Mesi cruciali, non possiamo permetterci un'Europa disordinata Importante sarà il “Global Health Summit” di Roma. Il timore che i leader si presentino in posizioni molto diverse è incombente ...

Maldini: “Donnarumma concentrato. Pioli resta anche senza Champions” Le dichiarazioni di Maldini poco prima di Juve-Milan. Il direttore tecnico rossonero ha parlato così di questa sfida da Champions.

A 43 anni dalla sua morte, riscoprire la figura di Aldo Moro anche solo ripercorrendo le reazioni che attraversarono tutto il Paese nelle settimanedel suo rapimento e neisuccessivi ...A tal fine la settimana prossima e quella seguente sarannoper iniziare a capire cosa ci ... alla vigilia deiestivi in cui". Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.916 tamponi molecolari ...Importante sarà il “Global Health Summit” di Roma. Il timore che i leader si presentino in posizioni molto diverse è incombente ...Le dichiarazioni di Maldini poco prima di Juve-Milan. Il direttore tecnico rossonero ha parlato così di questa sfida da Champions.