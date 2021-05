Malattie rare, Mapcom Consulting firma la campagna 5X1000 di Uniamo (Di lunedì 10 maggio 2021) Mapcom Consulting lancia la campagna 5X1000 di Uniamo Fimr Onlus realizzata gratuitamente a sostegno dell’attività della Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie rare d’Italia. Da sempre al fianco di Uniamo Fimr Onlus, impegnata nel migliorare la qualità di vita delle persone affette da Malattie rare e tutelarne i diritti, Mapcom Consulting ha deciso di sostenerne il lavoro realizzando una campagna volta a far conoscere sempre meglio le Malattie rare alla popolazione, portando alla luce l’importanza di non sottovalutarne il peso socio-sanitario, organizzativo, clinico e sociale in Italia. I pazienti che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021)lancia ladiFimr Onlus realizzata gratuitamente a sostegno dell’attività della Federazione delle Associazioni di Persone cond’Italia. Da sempre al fianco diFimr Onlus, impegnata nel migliola qualità di vita delle persone affette dae tutelarne i diritti,ha deciso di sostenerne il lavoro realizzando unavolta a far conoscere sempre meglio lealla popolazione, portando alla luce l’importanza di non sottovalutarne il peso socio-sanitario, organizzativo, clinico e sociale in Italia. I pazienti che ...

