Lombardia | Mattinzoli | ‘4 mln per mantenere alloggi in locazione sul libero mercato’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Risorse per 4 milioni di euro per il ‘sostegno al mantenimento dell’o insul. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta della Regione.L’iniziativa, presentata dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Alessandro, comprende anche le difficoltà economiche che derivano dall’emergenza sanitaria Covid-19: “Questa misura -spiega l’assessore- vuole essere una risposta concreta ai bisogni di nuove fasce di povertà emerse con la pandemia. La nostra attenzione è massima verso quanti, persone e famiglie, sono in condizioni di pesante difficoltà”.Le risorse, 4 milioni complessivi, sono destinate alle iniziative a sostegno degli inquilini con contratto dia ...

È ripartito da Brescia il tour della Giunta della Regione Lombardia e del presidente Attilio Fontana per presentare il Piano Lombardia ai rappresentanti del territorio. Un piano messo in campo per la ...