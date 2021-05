Livatino, Impastato, Falcone e Borsellino: non dimenticare il passato, impara da esso. In allegato UdA per Superiore (Di lunedì 10 maggio 2021) Coloro che non conoscono la storia sono condannati a ripeterla" scrive Edmund Burke. Gli eventi di questi ultimi giorni e di quelli che seguiranno a ruota ci impongono di ragione attorno al tema forte del passato come ammaestramento per il futuro. Per non ripete, nel domani, gli errori di ieri. Rosario Livatino, Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Paolo Borsellino e una infinità di altri martiri…sono solo nomi? C'è un adagio popolare nella nostra società, molto ripetuto da alcuni giovani, che va più o meno così: dimentica il passato, non preoccuparti del futuro, vivi nel presente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) Coloro che non conoscono la storia sono condannati a ripeterla" scrive Edmund Burke. Gli eventi di questi ultimi giorni e di quelli che seguiranno a ruota ci impongono di ragione attorno al tema forte delcome ammaestramento per il futuro. Per non ripete, nel domani, gli errori di ieri. Rosario, Peppino, Giovanni, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Paoloe una infinità di altri martiri…sono solo nomi? C'è un adagio popolare nella nostra società, molto ripetuto da alcuni giovani, che va più o meno così: dimentica il, non preoccuparti del futuro, vivi nel presente. L'articolo .

