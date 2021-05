La Salernitana è in serie A! E a Salerno esplode ?la festa granata (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana è in serie A! Ventitrè anni dopo l'ultima volta, i granata festeggiano la terza promozione in serie A della storia. E a Salerno comincia la grande... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 maggio 2021) Laè inA! Ventitrè anni dopo l'ultima volta, ifesteggiano la terza promozione inA della storia. E acomincia la grande...

Advertising

Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - Agenzia_Ansa : Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. La moglie di Gianluca Grassadonia sui social: 'La nostra… - DiMarzio : #SerieB | La Salernitana saluta Grassadonia prima dell'inizio della partita, in segno di solidarietà dopo l'aggress… - marcomempi : Ma sti cazzi della #Salernitana?! J’avemo pagato stipendi e giocatori per anni. Che tornano in Serie A è un bene so… - RTAlive1 : Salernitana in serie A, un ritorno dopo 22 anni -