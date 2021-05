Inter, Zhang chiede ai giocatori di rinunciare a due mensilità: squadra verso il no (Di lunedì 10 maggio 2021) Possibile scontro tra Zhang e i giocatori sugli stipendi. I tesserati sono pronti al no alla proposta del presidente. MILANO – Possibile scontro tra Zhang e i giocatori sugli stipendi. Nella giornata di lunedì 10 maggio c’è stato un incontro tra il presidente e la squadra per ribadire la necessità di rinunciare a due mensilità visto il contesto economico che sta coinvolgendo l’Intero pianeta. Nessuna decisione è stata presa e le parti si rivedranno in futuro per trovare una soluzione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non sembra esserci un accordo con i giocatori che preparano a dire di no alla richiesta del presidente Zhang. La situazione economica in casa Inter Una ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Possibile scontro trae isugli stipendi. I tesserati sono pronti al no alla proposta del presidente. MILANO – Possibile scontro trae isugli stipendi. Nella giornata di lunedì 10 maggio c’è stato un incontro tra il presidente e laper ribadire la necessità dia duevisto il contesto economico che sta coinvolgendo l’o pianeta. Nessuna decisione è stata presa e le parti si rivedranno in futuro per trovare una soluzione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non sembra esserci un accordo con iche preparano a dire di no alla richiesta del presidente. La situazione economica in casaUna ...

