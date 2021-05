Inter, sfortuna Pinamonti: sarà l’unico a non ricevere il premio Scudetto (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Pinamonti sarà l’unico calciatore a non ricevere il premio Scudetto: niente bonus nel suo contratto con l’Inter Dall’euforia per il primo gol con la maglia dell’Inter, in occasione dell’ultimo match giocato contro la Sampdoria, alla delusione per un premio Scudetto che non arriverà mai. Può riassumersi così la parentesi nerazzurra di Andrea Pinamonti. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante ex Genoa sarà l’unico della rosa di Antonio Conte a non ricevere il bonus per la vittoria del titolo in Serie A. Nel suo contratto, infatti, non è previsto alcun riconoscimento economico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Andreacalciatore a nonil: niente bonus nel suo contratto con l’Dall’euforia per il primo gol con la maglia dell’, in occasione dell’ultimo match giocato contro la Sampdoria, alla delusione per unche non arriverà mai. Può riassumersi così la parentesi nerazzurra di Andrea. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante ex Genoadella rosa di Antonio Conte a nonil bonus per la vittoria del titolo in Serie A. Nel suo contratto, infatti, non è previsto alcun riconoscimento economico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gratta2 : @ohmyramsey @adeleofthrones Lui a marzo aveva perso 1 0 a Lione e non per sfortuna.. e la Lazio oramai ci aveva rag… - PaskFabio : @MilanNewsit Avete rotto il cazzo, se perde è una pippa, se vince è un genio. Ha preso una squadra da rottamare las… - _sbullo_ : @Bubu_Inter In Italia queste cose non son mai successe quindi sarà sicuramente sfortuna - _sbullo_ : @Bubu_Inter Anche il designatore che lo manda due volte consecutive col cagliari molto disattento, che sfortuna - Falco882 : @cosoblu @FBiasin Con la lazio all'ultimo con goal di Dybala lo scudetto lo avreste vinto. Non bastano i giicatori… -