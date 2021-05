Inter, 31 maggio data limite per trovare l’accordo sui tagli degli stipendi (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 31 maggio è la data limite per il Corriere dello Sport per cercare di trovare l’accordo con i giocatori dell’Inter sul taglio stipendi Oggi andrà in scena il tanto atteso colloquio tra l’Inter e Steven Zhang per il taglio degli stipendi. Il presidente nerazzurro – accompagnato dagli ad Marotta e Antonello – oggi sarà alla Pinetina per parlare con la squadra del taglio di un paio di mensilità, una mossa indispensabile per un’Inter alle prese con gravi difficoltà economiche e che, per espressa ammissione del suo presidente, ha varato una politica di austerity e contenimento dei costi (dal 10 al 20%). Evitare di pagare circa 35 milioni di euro lordi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 31è laper il Corriere dello Sport per cercare dicon i giocatori dell’sulOggi andrà in scena il tanto atteso colloquio tra l’e Steven Zhang per il. Il presidente nerazzurro – accompagnato dagli ad Marotta e Antonello – oggi sarà alla Pinetina per parlare con la squadra delo di un paio di mensilità, una mossa indispensabile per un’alle prese con gravi difficoltà economiche e che, per espressa ammissione del suo presidente, ha varato una politica di austerity e contenimento dei costi (dal 10 al 20%). Evitare di pagare circa 35 milioni di euro lordi ...

