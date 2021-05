Ha un infarto mentre guida il trattore, ma riesce a chiamare i soccorsi (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha avuto un infarto mentre lavorava in campagna a bordo del suo trattore. Fortunatamente è riuscito a lanciare l'allarme e per l'uomo, un 77enne di Miglianico, si è messa in moto la macchina dei ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha avuto unlavorava in campagna a bordo del suo. Fortunatamente è riuscito a lanciare l'allarme e per l'uomo, un 77enne di Miglianico, si è messa in moto la macchina dei ...

Padre imputato muore in Tribunale mentre depone Secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto vittima di un infarto al miocardio. L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è stato soccorso da un agente di polizia giudiziaria con il ...

Muore d'infarto mentre fa jogging, aveva 59 anni: polemica sui soccorsi ilmattino.it L'ombra di "faccia da mostro" sull'omicidio di Claudio Domino, i genitori: "Ora diteci la verità" La morte del bambino ucciso a 11 anni il 7 ottobre del 1986 con un colpo di pistola è rimasta fino ad oggi un mistero. La protesta della madre: "Abbiamo appreso dalla televisione di dichiarazioni impo ...

Padre imputato muore in Tribunale mentre depone Il padre di un imputato di un processo che si celebra a Catania è morto in un aula del Tribunale poco prima di deporre come testimone.

