Gravina: 'Juve fuori dal campionato se resta in Superlega' (Di lunedì 10 maggio 2021) Se al momento dell'iscrizione al nuovo campionato di serie A la Juventus dovesse essere ancora nella Superleague, 'sarebbe esclusa'. Lo ha affermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina ...

