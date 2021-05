FQChart della settimana – Quattro partiti nel margine di errore | è lotta al primo posto

(Di lunedì 10 maggio 2021)è la media aritmeticale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 3/5 al 9/5/2021 La chart relativa ai sondaggiscorsapone un interrogativo su quale sia realmente ilpartito politico in Italia tra Lega (21,4% con -0,3), Partito Democratico (19,5% con +0,5), Fratelli d’Italia (18,1%) e M5s (16,9% con -0,4%). Infatti ildiche gli istituti demoscopici registrano per le singole forze politiche è mediamente più o meno 3 punti percentuali. Volendo adattare taleanche alla media ...

Advertising

Frankf1842 : RT @ilfattoblog: FQChart della settimana – Sondaggi concordi sul disastro della Lega. Italia Viva salvata da Emg - Herbert403 : FQChart della settimana – Sondaggi concordi sul disastro della Lega. Italia Viva salvata da Emg - QPeriscopica : RT @ilfattoblog: FQChart della settimana – Sondaggi concordi sul disastro della Lega. Italia Viva salvata da Emg - ZenatiDavide : FQChart della settimana – Sondaggi concordi sul disastro della Lega. Italia Viva salvata da Emg: FQChart è la media… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: FQChart della settimana – Sondaggi concordi sul disastro della Lega. Italia Viva salvata da Emg -

Ultime Notizie dalla rete : FQChart della

Il Fatto Quotidiano

FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori isti ...Di fatto Draghi non ha nemmeno portato il piano in Parlamento. Sono state accolte tantissime nostre richieste, ringrazio il Presidente Draghi per aver capito, a differenza del suo predecessore Conte, ...