Esonero Pirlo solo rimandato? Lo scenario in caso di sconfitta col Sassuolo (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Pirlo non sarebbe ancora del tutto al sicuro per il finale di stagione: ecco cosa filtra in caso di sconfitta col Sassuolo L’Esonero di Andrea Pirlo non è da escludere. Giovanni Guardalà non ha dubbi e fa il punto sul futuro del tecnico bianconero e sulle possibilità in caso di un nuovo ko anche contro il Sassuolo. «Se dovesse verificarsi una sconfitta durante Sassuolo Juve, una decisione drastica per Pirlo non può essere esclusa» ha dichiarato il giornalista. Ultima spiaggia, dunque, per il tecnico bianconero. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Andreanon sarebbe ancora del tutto al sicuro per il finale di stagione: ecco cosa filtra indicolL’di Andreanon è da escludere. Giovanni Guardalà non ha dubbi e fa il punto sul futuro del tecnico bianconero e sulle possibilità indi un nuovo ko anche contro il. «Se dovesse verificarsi unaduranteJuve, una decisione drastica pernon può essere esclusa» ha dichiarato il giornalista. Ultima spiaggia, dunque, per il tecnico bianconero. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Juve-Pirlo, niente esonero: sarà in panchina contro il Sassuolo #SkySport #SerieA #Juventus #Juve #Pirlo - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Summit in corso in casa #Juventus per valutare l’esonero di Andrea #Pirlo: dopo la brutta sconfitta d… - forumJuventus : [Sky Sport] Nessun esonero in vista per Pirlo, resterà sulla panchina della Juve fino al termine della stagione ?… - infoitsport : Juve-Pirlo, niente esonero: sarà in panchina contro il Sassuolo - junews24com : «Pirlo? In caso di ko contro il Sassuolo, non è da escludere l'esonero»: la rivelazione - -