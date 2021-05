Elisa Isoardi a Verissimo in lacrime per l’avventura all’ isola dei famosi

(Di lunedì 10 maggio 2021)ospite a “” torna a parlare alla sua esperienza sull’dei2021 che ha dovuto abbandonare a seguito di un infortunio.si è commossa mentre riguardava in video la sua avventura con i colleghi naufraghi in Honduras: “Ho trascorso un mese sull’– ha raccontato – poi mentre controllavo il

Advertising

Andrea90724522 : RT @MediasetPlay: Stasera a #IsolaParty avremo Elisa Isoardi, Mercedesz Henger, Sarah Altobello e Simone Barbato! Pronti alla diretta strea… - 1964Gianpaolo : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola Elisa Isoardi racconta la sua esperienza: 'Ho perso 10 kg, soffrivo se gli altri parlavano di cibo… - ratpackthebest : RT @MediasetPlay: Stasera a #IsolaParty avremo Elisa Isoardi, Mercedesz Henger, Sarah Altobello e Simone Barbato! Pronti alla diretta strea… - Paolo68433170 : RT @MediasetPlay: Stasera a #IsolaParty avremo Elisa Isoardi, Mercedesz Henger, Sarah Altobello e Simone Barbato! Pronti alla diretta strea… - IsolaDeiFamosi : RT @MediasetPlay: Stasera a #IsolaParty avremo Elisa Isoardi, Mercedesz Henger, Sarah Altobello e Simone Barbato! Pronti alla diretta strea… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

In studio il ritorno di e gli ex naufraghi, Brando Giorgi, Akash Kumar, protagonista di una prova a favore di uno dei naufraghi da lui più amati, Drusilla Gucci e Giulia Salemi pronta a ...Raimondo Todaro edhanno avuto un flirt? Ebbene sì, dopo varie voci circolate sul web e sui giornali di gossip, ora è ufficiale: Raimondo Todaro edhanno avuto un flirt durante Ballando con ...Il leader della Lega e l’imprenditrice Francesca Verdini hanno deciso il grande passo. Nonostante la differenza d’età. Perché “lui mi ...Isola 2021, diretta della puntata di oggi: tutti contro tutti. In studio arriva Vera Gemma. Nella puntata di stasera che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, avverrà ...