Demon Slayer: nuovo trailer di gameplay svela Shinobu Kocho – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppu Tan che svela il personaggio giocabile di Shinobu Kocho.. Aniplex ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppu Tan per mostrare in azione un nuovo personaggio giocabile: Shinobu Kocho. Nel video possiamo vederla usare Giyu Tomioka come una specie di punching bag, usando tutte le sue tecniche speciali. La presenza di Shinobu Kocho in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppu Tan era stata svelata un paio di giorni fa da ...

