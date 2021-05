"Dati vecchi di 15 giorni". Il virologo sotterra Speranza (Di lunedì 10 maggio 2021) Aspre critiche da parte di Massimo Clementi, professore di Virologia al San Raffaele di Milano, nei confronti di Speranza e dei parametri. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) Aspre critiche da parte di Massimo Clementi, professore di Virologia al San Raffaele di Milano, nei confronti die dei parametri.

Advertising

lazzaro14 : 'Dati vecchi di 15 giorni'. Il virologo sotterra Speranza - MarioMarrocco6 : @LorenzoFasano5 Grazie. Perché viene fornito con dati vecchi di 2 settimane? - MarioMarrocco6 : @GeopoliticalCen Sarebbe opportuno calcolare Rt con dati aggiornati e non vecchi di 2 settimane. Perché viene forni… - carlo_masera : @cigolionocingue @alian_maria @ManuelaBellipan @Paroledipaola @lastknight Prassi normale di tutti i sistemi di vide… - Prof_Tenebre : @MarcelloLyotard La vecchia teoria non diventa improvvisamente una sòla, perché era (ed è) in grado di fare previsi… -