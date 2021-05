Covid | diminuiscono i contagi | solo 5 080 Sono 198 i decessi

(Di lunedì 10 maggio 2021) La curva deidacontinua sulla scia della diminuzione.5080 oggi i nuovi casi dio, a fronte di 130 mila tamponi effettuati. Più alto rispetto a ieri il numero dei, che oggi si attestano a 198. L’indice di positività è del 3,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia2.158, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute,stati 80 (ieri 103). Nei reparti ordinariinvece ricoverate 15.427 persone (7 in più di ieri). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia4.116.287, i morti 123.031. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota ...

