Come sarà la console di Apple

(Foto: wccftech)E se uscisse una console Apple? I rumors sono sempre più consistenti attorno a un progetto di dispositivi ibrido per certi versi simile alla best-seller Nintendo Switch con la possibilità di giocare in mobilità oppure connessa al grande schermo casalingo. A bordo ci sarebbe un chip tutto nuovo per garantire alte prestazioni, compreso il tanto richiesto ray tracing. Tutto è partito da una discussione su un forum coreano che si è concentrato peraltro anche su un possibile collegamento con le recenti voci di lavori in corso in casa Qualcomm su una console. La collaborazione tra i due brand californiani troverebbe sostanza in un dispositivo che unirebbe compattezza e grandi performance. Il SoC a bordo sarebbe diverso dalle due linee attuali A e M così da gestire tutta la necessaria potenza per la gestione di videogiochi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Coprifuoco alle 24, Galli: 'Così niente più attenzione' Coprifuoco alle 24 in Italia, Massimo Galli predica 'attenzione'. 'Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di attenzione. Se apriamo veramente tutto, non ci sarà più l'attenzione come sta accadendo già da 15 - 20 giorni', dice il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, rispondendo alla ...

Covid: Unione Civica Taormina, 'serve 'certificato sicurezza' sulle vetrine di tutti i locali' ... sarà ancora più aggressiva e basata sulla maggiore garanzia, che i siti scelti, potranno essere ... Occorre reagire come si può e senza indugi,se pur sempre in sicurezza". "Spero vivamente - conclude ...

