Come ha fatto Camilla Boniardi a scalare la classifica dei libri più venduti (Di lunedì 10 maggio 2021) View this post on Instagram A post shared by Camihawke (@camihawke) Camilla Boniardi ha appena scalato la classifica dei libri più venduti e conquistato la prima posizione con il suo romanzo Per tutto il resto dei miei sbagli. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che una influencer (in realtà, la definizione le va stretta: "Al massimo consiglio uno yogurt che mi sembra particolarmente buono") riesce nell'impresa. Da tempo le case editrici, Mondadori in testa, fanno scouting sui social media a caccia di autrici e autori da mandare in libreria. Nella speranza che almeno una piccola porzione dei follower acquisteranno il libro. Il calcolo è presto fatto: se il personaggio social ha, per dire, 1 milione di follower, per garantirsi un buon ...

