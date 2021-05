Calcio: CR7 in visita alla Ferrari in compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli (Di lunedì 10 maggio 2021) Maranello, 10 mag. -(Adnkronos) – Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, è stato in visita oggi allo stabilimento Ferrari a Maranello. All’indomani del pesante ko in casa contro il Milan il 36enne portoghese si è concesso una nuova automobile del Cavallino rampante. Ad accompagnare il 5 volte pallone d’oro John Elkann e Andrea Agnelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Maranello, 10 mag. -(Adnkronos) – Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, è stato inoggi allo stabilimentoa Maranello. All’indomani del pesante ko in casa contro il Milan il 36enne portoghese si è concesso una nuova automobile del Cavallino rampante. Ad accompagnare il 5 volte pallone d’oro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Lukaku: 'Conte resta. Ibra vuol vincere per sé, io e CR7 per la squadra' @Inter - SalvoBorzi : RT @burakku_buru: Retwitta se pensi anche tu che CR7 debba prolungare il contratto con la juve perchè sta facendo il bene per il calcio ita… - donzauser98 : RT @sportmediaset: #Juventus: Elkann porta Agnelli e #Ronaldo in visita a Maranello. #SportMediaset - XIIIr3d : RT @burakku_buru: Retwitta se pensi anche tu che CR7 debba prolungare il contratto con la juve perchè sta facendo il bene per il calcio ita… - Suliman1984ss : RT @sportmediaset: #Juventus: Elkann porta Agnelli e #Ronaldo in visita a Maranello. #SportMediaset -