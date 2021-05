Basket, Serie A1 2020/2021: Trento stacca l’ultimo pass per i playoff, Cremona cede all’Olimpia Milano (Di lunedì 10 maggio 2021) La regular season di Serie A1 2020/2021 si è conclusa con i match dell’ultima giornata. Definito il quadro dei playoff con la Dolomiti Energia che si è qualificata da ottava, ribadendo il piazzamento con la vittoria sul parquet della Segafredo Virtus Bologna con il punteggio di 83-91. Nel primo turno sarà sfida contro l’AX Armani Exchange Milano prima della classe che ha sconfitto la Vanoli Cremona con il punteggio di 74-66 in un match ben gestito nonostante il primato sicuro. Alle spalle dei meneghini, conclude seconda l’Happy Casa Brindisi che vince 108-84 contro l’Openjobmetis Varese. Nella serata vittoria esterna dell’Umana Reyer Venezia che vince 65-71 a Reggio Emilia e si garantisce il fattore campo nella sfida contro la Dinamo Sassari che ha perso 106-101 contro una Cantù già ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) La regular season diA1si è conclusa con i match dell’ultima giornata. Definito il quadro deicon la Dolomiti Energia che si è qualificata da ottava, ribadendo il piazzamento con la vittoria sul parquet della Segafredo Virtus Bologna con il punteggio di 83-91. Nel primo turno sarà sfida contro l’AX Armani Exchangeprima della classe che ha sconfitto la Vanolicon il punteggio di 74-66 in un match ben gestito nonostante il primato sicuro. Alle spalle dei meneghini, conclude seconda l’Happy Casa Brindisi che vince 108-84 contro l’Openjobmetis Varese. Nella serata vittoria esterna dell’Umana Reyer Venezia che vince 65-71 a Reggio Emilia e si garantisce il fattore campo nella sfida contro la Dinamo Sassari che ha perso 106-101 contro una Cantù già ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 92-89 LA SQUADRA DI COACH MESSINA VOLA ALLE FINAL FOUR LA SERIE FIN… - plazabraxam : RT @Eurosport_IT: Pronti per i playoff di #LBASerieA? ???? Si parte giovedì 13 maggio per la caccia allo Scudetto!!! ? - basket24gr : RT @Eurosport_IT: Pronti per i playoff di #LBASerieA? ???? Si parte giovedì 13 maggio per la caccia allo Scudetto!!! ? - Eurosport_IT : Pronti per i playoff di #LBASerieA? ???? Si parte giovedì 13 maggio per la caccia allo Scudetto!!! ?… - BasketUniverso : La classifica finale e il tabellone playoff della Serie A di basket -