Ascolti tv 9 maggio digital e pay: Hamilton batte le ammiraglie. Juve-Milan boom anche per Caressa. Berrettini perde con onore anche per i meter (Di lunedì 10 maggio 2021) Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 8% nelle 24 ore e 7,7% nel prime time; altre Rai 6,8% e 6,5% Calcio, tennis e Formula 1 hanno contraddistinto il menù sportivo – assieme al ciclismo del Giro d'Italia – domenica 9 maggio. Al pomeriggio su Sky e Tv8 è andata in onda la Formula 1 dalla Spagna in diretta. Su Sky alle ore 15.00 la gara vinta ancora da Lewis Hamilton ha avuto 1,1 milioni di spettatori, con il 7,8%; su Tv8 il Gran premio ha conseguito invece ben 1,870 milioni di spettatori con il 13,2% di share. Un 21% di share complessivo che ha portato sulla gara vinta da Lewis Hamilton più pubblico che su Rai1. E questo nonostante la Formula 1 avesse anche la concorrenza interna del calcio al primo pomeriggio. Ma vediamo il bilancio della Serie A. Su Sky Benevento-Cagliari alle ore ...

