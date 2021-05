Aids | casi in calo in Italia | ma esiste ancora lo stigma della malattia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il colore rosso, quello del sangue, e una V rovesciata, simbolo del silenzio. Stanno insieme nel fiocco che è il simbolo di una delle campagne più note per portare l’attenzione sull’HIV e l’Aids. A ideare il Ribbon Project è stato Patrick O’Connell morto il 23 marzo in un ospedale di Manhattan a 67 anni, per quasi 40 ha convissuto con la malattia.

La notizia della morte dell'ideatore del nastro rosso per la consapevolezza di HIV e Aids, riporta l'attenzione sulla malattia. In Italia i casi sono in diminuzione, ma restano i pregiudizi: fondament ...Patrick O'Connell si è spento a New York a causa dell'Aids. Ecco chi era l'inventore del nastrino rosso: vi raccontiamo la sua storia.