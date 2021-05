Xbox e Adidas | dopo PS5 e Nike | anche la console Microsoft avrà le sue scarpe? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 9 maggio 2021)ha una collaborazione in corso con, a quanto pare, dunquePS5 elasembra avere dellededicate..Series XS, o meglioin generale, avranno probabilmente un proprio paio dipersonalizzate, in questo caso da parte di, in parallelo con la partnership tra PS5 eper le sneakers originali dedicate allaSony. Questo è quanto emerge da un report di Complex, che riferisce come siano previste almeno due paia dida parte dia tema, ovviamente ...

Dopo la partnership tra Nike e Sony che ha dato vita alle sneakers a tema PS5, adesso sembra essere il turno di. In un'immagine oggetto di leak, possiamo dare un'occhiata a quello che ...I Il documento però anticipa anche una nuova linea di scarpe, sempre marchiate. Di questa purtroppo non esistono foto né sample reali , visto che l'uscita sarebbe fissata intorno al ...Grazie a un leak, possiamo dare un'occhiata a una scarpa creata da Adidas in collaborazione con Microsoft, in arrivo per la prossima estate.Nel 2016 infatti Vans lanciò una linea di scarpe limitate in partnership con Nintendo Xbox X Adidas - Sneaker. Mancherebbe solo l’ufficialità ma la fuga di notizia è davvero genuina, visto che provien ...