Traffico di droga nel Napoletano | tre persone arrestate dai carabinieri

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA Casandrino idella Stazione di Grumo Nevano hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli due uomini e una donna. I 3 – di 61, 42 e 34 anni – sono tutti di Casandrino e sono stati ritenuti colpevoli del reato di associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti. I reati si riferiscono al periodo che va tra il 2016 e il 2017. Dovranno scontare la pena della reclusione in carcere tra i 5 anni e i 5 anni e 8 mesi. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Poggioreale e a quello di Pozzuoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

