Tommaso Zorzi, arriva un nuovo amore: pizzicato con un personaggio televisivo (Di domenica 9 maggio 2021) Tommaso Zorzi è stato pizzicato in giro per Milano insieme ad un personaggio televisivo. E’ arrivato un nuovo amore per il noto influencer. Il celebre influencer Tommaso Zorzi è stato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 9 maggio 2021)è statoin giro per Milano insieme ad un. E’to unper il noto influencer. Il celebre influencerè stato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : E di nuovo: quanti qui come Tommaso?! ???????????? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Chi come Tommaso qui? ???????????? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - funny_dreamer16 : @cicememi @tommaso_zorzi Alla faccia di chi sta morendo di fame. Anche un po' blasfemo no? - PALMA08824032 : @tommaso_zorzi sono contenta di vederti #tommasozorzi -